Вскрылся неожиданный казус с пожаром в Киеве (видео)

О пожаре в МАФе общественного питания, расположенного в Шевченковском районе Киева, неподалеку от отеля "Экспресс", который произошел в субботу, 12 декабря, спасатели узнали из соцсетей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киеве, рассказывая о тревожной тенденции, которая наблюдается в последнее время.

"Участились случаи, когда про пожар спасатели узнают из сториз в соцсетях раньше, чем им сообщают по 101. В погоне за лайками люди забывают, что, прежде чем снять очередной "видосик" и скорей его загрузить в какой-то популярный паблик, необходимо вызвать пожарных, - настаивают в ГСЧС.

По мнению пожарных, из-за того, что о ЧП очевидцы вовремя не сообщили на "101", здание на момент их приезда "так ярко горит!".

"В следующий раз кто-то будет снимать сториз на фоне вашей горящей квартиры", - напоминают любителям хайпа о карме спасатели. Оказалось, что только один из свидетелей масштабного пожара позвонил в службу спасения.

Как сообщал "Телеграф", ранее на окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся ТЦ "Мебельный Городок".