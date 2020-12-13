Во Львовской области неуравновешенный мужчина с косой атаковал памятник Папе Римскому (фото, видео)

Во Львовской области на выходных были повреждены два памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Как сообщает Depo.Львів, первый из них был поврежден в Трускавце.

Отмечается, что статуя лишилась правой руки в ночь с 12 на 13 декабря. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, было ли это проделкой вандалов или часть статуи отвалилась сама по себе.

Второй памятник расположен в Дрогобыче. На него набросился страдающий психическими расстройствами мужчина, в черной одежде, противогазе и с косой.

"Злоумышленник бросился на постамент и отсек палец статуи. Мужчину арестовали ", - сообщил свидетель происшествия, который пожелал остаться анонимным.

Как видно на фото ниже, у статуи отбит мизинец правой руки.

Как сообщалось ранее, во Львовской области мужчина поджег полицейский участок.