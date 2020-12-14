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Непогода внесла коррективы в график движения поездов: что важно знать пассажирам

Непогода внесла коррективы в график движения поездов: что важно знать пассажирам
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Через ненастье и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут.

Позже прибудет на конечную станцию также поезд № 722/721 Киев - Харьков. Он задерживается на 1 час 20 минут.

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В ведомстве просят пассажиров быть осторожными на вокзалах, а также внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки и других поездов.

Напомним, что в рамках подготовки к Новому году "Укрзализныця" запустила курсирование несколько десятков дополнительных поездов. Некоторые из них выйдут на рельсы с середины декабря.

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Все по теме:

Поезда, Киев-Харьков, "Укрзализныца".

Автор:

Телеграф
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