В Киеве мужчина напал на журналистку, снимавшую сюжет про гололед (видео)

В пятницу 14 декабря, в Киеве на журналистку телеканала Kiev.Live Камилу Мамедову напали во время съемок сюжета про гололед в Киеве.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Политика страны.
Согласно заявленной информации, Камилла спрашивала про уборку гололеда около МАФов.
После чего, судя по кадрам из видео ее атаковал какой-то мужчина. Но осуществить преступный замысел до конца не смог, так как поскользнулся и упал на лед.
Видео "экстремального" эфира:
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал топ советов о том, как спастись от гололеда в Украине.
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