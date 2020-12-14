В Киеве мужчина напал на журналистку, снимавшую сюжет про гололед (видео)

В пятницу 14 декабря, в Киеве на журналистку телеканала Kiev.Live Камилу Мамедову напали во время съемок сюжета про гололед в Киеве.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Политика страны.

Согласно заявленной информации, Камилла спрашивала про уборку гололеда около МАФов.

После чего, судя по кадрам из видео ее атаковал какой-то мужчина. Но осуществить преступный замысел до конца не смог, так как поскользнулся и упал на лед.

Видео "экстремального" эфира:

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал топ советов о том, как спастись от гололеда в Украине.

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