Гололед не помеха: в Киеве поймали адски пьяного водителя

В Киеве возле Северного моста был остановлен очень пьяный водитель грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Водитель, несмотря на гололед, двигался намного быстрее всего потока транспорта, выполнял рискованные опережения и подвергал опасности других участников движения", - говорится в сообщении.

Полицейские остановили водителя и обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина мотивировал свои маневры на дороге тем, что очень спешит забрать груз.

"Патрульные с согласия водителя провели проверку на состояние опьянения на месте с помощью прибора Драгер, результат - 2,68 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень", - отметили в полиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель стал виновником ДТП, а затем со стрельбой пытался скрыться с места.