В колонии на Волыни устроили "воспитательный час": один арестант убит, второй - едва жив

В понедельник, 14 декабря, в Маневицком учреждении исполнения наказаний в Волынской области, которое не входит в список тюрем-претендентов на закрытие, произошло убийство, еще один заключенный находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В результате "воспитательных работ", которые устроили представители "верхушки" заключенных, один мужчина погиб, а второй находится в тяжелом состоянии.

Как уточняет издание, речь идет про Маневицкую исправительную колонию, которая расположена в пгт. Маневичи Волынской области. В общей сложности, согласно данным Википедии, в колонии насчитывается 1065 человек, это мужское учреждение исполнения наказаний.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр юстиции Денис Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях Украины. Так, колонии условно подразделяются на "черные" (фактически контролируется криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией). По словам министра, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администраций тюрем.