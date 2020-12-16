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"И тут Кличко виноват?": из сквера на Оболони в Киеве пропали елки (фото)

"И тут Кличко виноват?": из сквера на Оболони в Киеве пропали елки (фото)
01:17 Сегодня Телеграф

В Киеве на Оболони в новом сквере на Зои Гайдай/Богатырская неизвестные украли несколько недавно высаженных елок.

Об этом рассказали в Оболонский район в Facebook.

"Одну ёлку выкопали в первую же ночь, судя по всему, чтобы радовала глаз на даче. Вторую срезали сегодня, пойдёт за новогоднюю", - рассказал житель города Андрей.

В комментариях поднялась буря негодования и возмущения.

"Позорише!", "И тут Кличко виноват? Так же как в непосыпанных тротуарах?", "Ужас, нет слов..", "Это свинство", "Жлобский народ, хочущий хорошей жизни. Стыдно и противно", - пишут участники группы.

Одна из пользовательниц рассказала, что этот сквер обворовывают регулярно.

"Выкапывают все на Зои Гайдай. хосты, дешевые чернобрывцы, крокусы, петушки"- говорит она.

"Какой год - такая и елка": новогоднее украшение Киева взволновало украинцев

Один раз женщина поймала с поличным даму пожилого возраста.

"Один раз бабку поймала. Говорю: а что это Вы тут ковыряете? А Она мне :"Я договорилась, мне на дачу посадить." Я и обомлела. С кем договорилась? Я тут стою, никому ничего не разрешала. Пошла та бабушка далеко и быстро...", - вспомнила Ирина Скрипнык.

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Киев, Оболонь.

Автор:

Телеграф
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