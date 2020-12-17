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Четверг, 17.12.2020
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"Сильно": знак для "героев" парковки в Харькове насмешил сеть (фото)
04:36 Сегодня Телеграф Фото: telegram - truexanews

16 декабря в Харькове неизвестные установили "новый дорожный знак", который не осталили без внимания в сети.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Труха-Харьков.

Согласно заявленной информации дорожный знак установили на Сумском рынке.

"Наконец-то на Сумском рынке установили трушный знак", - так прокомментировали данный дорожный знак в Телеграм-канале.

Само фото "нового дорожного знака":

В свою очередь пользователи сети не оставили этот знак без внимания.

Многие шутили по данном поводу.

Стоит напомнить, что 14 декабря в Харькове в результате обледенения проводов, которое было вызвано непогодой, остановлено некоторые маршруты троллейбусов. Так, четыре маршрута пока не едут - №6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика).

Читайте также в материале "Телеграфа": 16 декабря, в Харькове на Белгородском шоссе произошло ДТП с участием автобуса.

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Харьков.

Автор:

Телеграф
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