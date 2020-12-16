В Кривом Роге подросток прямиком из школы попал в реанимацию с наркотическим опьянением

В среду 16 декабря в Кривом Роге, в одной из школ Центрально-Городского района ученик употребил снюс. Парня пришлось госпитализировать с наркотическим отравлением.
Об этом сообщили one.kr.ua.
Согласно заявленным данным, около 13:00 15-летний ученик школы №85 употребил наркотик под названием снюс прямо во время учебного процесса, после чего ему стало плохо.
Подростка госпитализировали в одну из реанимаций города.
Предварительно, у него диагностировали отравление наркотическими веществами. На данный момент тяжесть состояния парня неизвестна.
Остальные подробности инцидента устанавливают специалисты.
Стоит напомнить, что ранее в Одессе водитель маршрутки побил пассажира за то, что тот расплатился мелочью.
Читайте также в материале "Телеграфа": В Днепре на улице Николая Хвылевого загорелся одноэтажный дом, погибли люди - детали.