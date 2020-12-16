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В Кривом Роге подросток прямиком из школы попал в реанимацию с наркотическим опьянением

В Кривом Роге подросток прямиком из школы попал в реанимацию с наркотическим опьянением
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

В среду 16 декабря в Кривом Роге, в одной из школ Центрально-Городского района ученик употребил снюс. Парня пришлось госпитализировать с наркотическим отравлением.

Об этом сообщили one.kr.ua.

Согласно заявленным данным, около 13:00 15-летний ученик школы №85 употребил наркотик под названием снюс прямо во время учебного процесса, после чего ему стало плохо.

Подростка госпитализировали в одну из реанимаций города.

Предварительно, у него диагностировали отравление наркотическими веществами. На данный момент тяжесть состояния парня неизвестна.

Остальные подробности инцидента устанавливают специалисты.

Стоит напомнить, что ранее в Одессе водитель маршрутки побил пассажира за то, что тот расплатился мелочью.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Днепре на улице Николая Хвылевого загорелся одноэтажный дом, погибли люди - детали.

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Все по теме:

Наркотики, Отравление, Школа, Скорая помощь, Медики, Кривой Рог.

Автор:

Телеграф
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