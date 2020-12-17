В Одессе авто на скорости протаранило другое, есть пострадавшая: видео момента ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Бунина и Ришильевской ночью, 17 декабря, в Одессе. Кадры с места события попали в сеть.

Видео происшествия опубликовал Телеграмм канал "Х**вая Одесса"

На кадрах видно, как новая Тойота летела по встречной с Бунина и влетела в Тойоту на Ришельевской. Отметим, что второй автомобиль проезжал на зелёный свет.

В результате аварии пострадала женщина, из-за столкновения у нее рассечение брови от осколков стекла.

Напомним, утром среды, 16 декабря, в Харькове на Белгородском шоссе произошло ДТП с участием автобуса.