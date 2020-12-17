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Сразу девять областей Украины поставили рекорды коронавируса за сутки

Сразу девять областей Украины поставили рекорды коронавируса за сутки
11:30 Сегодня Телеграф

Хотя по состоянию на 17 декабря в Украине невысокие показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19, сравнимо с прошлыми неделями, сразу в девяти регионах поставили локальные рекорды.

Об этом сообщает статистика СНБО.

В Украине рекорд смертности от коронавируса

За последние 10 дней по новым случаям поставили рекорды четыре региона:

  • Житомирская - 586 после 489;
  • Тернопольская - 293 после 276;
  • Черниговская - 587 после 574;
  • Луганская - 193 после 184.

Рекорд по выздоровевшим поставили в трех областях:

  • Киевская - 873 после 803;
  • Черкасская - 547 после 518;
  • Кировоградская - 99 после 65.

За последние 10 дней сразу в двух областях зафиксировали рекордные показали как заболеваемости, так и выздоровления:

  • Волынская - 467/396 заболевших и 490/453 выздоровевших;
  • Николаевская -  583/499 заболевших и 323/290 выздоровевших.

Напомним,  9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев.

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Все по теме:

Смертность, Статистика, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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