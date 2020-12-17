Сразу девять областей Украины поставили рекорды коронавируса за сутки

Хотя по состоянию на 17 декабря в Украине невысокие показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19, сравнимо с прошлыми неделями, сразу в девяти регионах поставили локальные рекорды.

Об этом сообщает статистика СНБО.

За последние 10 дней по новым случаям поставили рекорды четыре региона:

Житомирская - 586 после 489;

Тернопольская - 293 после 276;

Черниговская - 587 после 574;

Луганская - 193 после 184.

Рекорд по выздоровевшим поставили в трех областях:

Киевская - 873 после 803;

Черкасская - 547 после 518;

Кировоградская - 99 после 65.

За последние 10 дней сразу в двух областях зафиксировали рекордные показали как заболеваемости, так и выздоровления:

Волынская - 467/396 заболевших и 490/453 выздоровевших;

Николаевская - 583/499 заболевших и 323/290 выздоровевших.

Напомним, 9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев.