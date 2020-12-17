Сразу девять областей Украины поставили рекорды коронавируса за сутки

Хотя по состоянию на 17 декабря в Украине невысокие показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19, сравнимо с прошлыми неделями, сразу в девяти регионах поставили локальные рекорды.
Об этом сообщает статистика СНБО.
За последние 10 дней по новым случаям поставили рекорды четыре региона:
Рекорд по выздоровевшим поставили в трех областях:
За последние 10 дней сразу в двух областях зафиксировали рекордные показали как заболеваемости, так и выздоровления:
Напомним, 9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев.