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Четверг, 17.12.2020
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В Украине растет число больных коронавирусом детей

В Украине растет число больных коронавирусом детей
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром четверга в стране зафиксировали еще свыше 12 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"12047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число составляет 931 751 случай.

Последние дни мы можем наблюдать позитивную тенденцию, общая статистика по заболеваемости уступает цифрам прошлой недели.  Однако есть и неприятные новости. С начала недели, 14 декабря, в стране неуклонно растет число заболевших COVID-19 детей.

Ежедневно прирост увеличивается минимум на 50 новых случаев:

  • 14 декабря - 355 детей та 215 медработников 

  • 15 декабря - 412 детей та 447 медработников

  • 16 декабря - 501 ребенок та 579 медработников

  • 17 декабря - 594 ребенка та 535 медработников

Что нужно знать о повторном заражении коронавирусом и как этого избежать

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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