В Украине растет число больных коронавирусом детей

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром четверга в стране зафиксировали еще свыше 12 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"12047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число составляет 931 751 случай.

Последние дни мы можем наблюдать позитивную тенденцию, общая статистика по заболеваемости уступает цифрам прошлой недели. Однако есть и неприятные новости. С начала недели, 14 декабря, в стране неуклонно растет число заболевших COVID-19 детей.

Ежедневно прирост увеличивается минимум на 50 новых случаев:

14 декабря - 355 детей та 215 медработников

15 декабря - 412 детей та 447 медработников

16 декабря - 501 ребенок та 579 медработников

17 декабря - 594 ребенка та 535 медработников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.