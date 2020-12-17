Украина планирует вакцинировать от COVID жителей оккупированного Донбасса: детали

Максим Степанов поручил предусмотреть в Национальном плане вакцинацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Для этого будут организованы соответствующие пункты вакцинации на территории Украины.

Об этом министр здравоохранения сообщает на своей странице в "Фейсбук".

На первом этапе развертывания кампании вакцинации планируется охватить иммунизацией такие приоритетные группы, как медработники, особенно те, что в условиях стационаров оказывают медицинскую помощь больным COVID-19; военнослужащих ВСУ, которые участвуют в ООС; работников социальной сферы, посещающих людей пожилого возраста. Ожидается, что вакцины для осуществления первого этапа вакцинации будет получено уже в феврале 2021 года.

На втором этапе планируется вакцинация: людей в возрасте от 60 лет, включая тех, которые относятся к группам медицинского риска; работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, представителей Нацполиции Украины и ВСУ.

На третьем этапе, который будет характеризоваться умеренной доступностью к вакцинам, прививки будут проводиться остальным приоритетным группам, а именно людям в возрасте от 18 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, и другим категориям населения и профессиональным группам, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни.

Напомним, по состоянию на 17 декабря в Украине невысокие показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19, сравнимо с прошлыми неделями, сразу в девяти регионах поставили локальные рекорды.