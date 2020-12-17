"Страшная смерть, врагу не пожелаешь": Кернес стал марионеткой на смертном одре, считает Портников

Журналист и аналитик Виталий Портников высказался по поводу смерти Кернеса. Он вспомнил о "мафиозной системе управления нашей страной".

Об этом он заявил на своей странице "Фейсбук".

По его словам, дело не в Кернесе. Дело в мафиозной системе управления нашей страной. Человека на смертном одре превратили в заложника клановых интересов. Использовали, чтобы сохранить клановый контроль над харьковскими ресурсами. При этом все прекрасно понимали, что Кернес в Харьков уже не вернется - а если и вернется, так точно не в мэрию.

"Это, конечно, страшная смерть, которую даже врагу не пожелаешь. В последние дни своей жизни быть беспомощным инструментом в руках хищных жадных людей, которые интересуются только деньгами и содержащие тебя в этом мире только ради того, чтобы продолжать наживаться, когда тебя уже здесь не будет. Кернес был одним из немногих людей в моей жизни, что унижались до отвратительных публичных нападок на меня, но сейчас я чувствую только жалость. Это же надо было так прожить свою жизнь, чтобы так умереть", - отметил журналист.

К слову, Портников отметил и харьковчан, которые, наверное, думают, что они современные жители современного мегаполиса. А на самом деле это люди, которые без колебаний, всем неравнодушным Харьковом проголосовали за призрак.

Напомним, утром четверга, 17 декабря, сообщили о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса от осложнений коронавирусного заболевания.