В Киеве переполох вокруг заминированного авто: видео и первые детали ЧП

В пятницу, 18 декабря, в Киеве произошло ЧП: на Виноградаре заминировали автомобиль.

Обэтом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

"Информация с Виноградаря подтвердилась: действительно подозрения на минирование автомобиля. перекрыто несколько выездов со дворов, люди не могут выехать на работу", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, на месте уже работают все спецслужбы.

"Говорят, эхо ООС", - пишут авторы.

Как сообщал "Телеграф", ранее после серии минирований в Киеве мэр столицы Виталий Кличко обратился к силовым структурам с просьбой усилить меры безопасности в городе.