Остатки "русского мира": в Харькове заметили странные пророссийские листовки

В Харькове неизвестные расклеивают пророссийские листовки.

Фотографиями таковых поделился блогер Руслан Благой в Фейсбук.

"Неизвестные пророссийские п**сы в Харькове расклеивают сепаратистские листовки. Местные говорят, что долго такие "агитки" не висят - их быстро срывают", - написал он, отметив, что полиция на листовки не реагирует.

На одной из них указано, что авторами листовок является некое "Общественное объединение России "Империя".

В комментариях к записи связали активацию пророссийских пропагандистов в Харькове со смертью мэра города Геннадия Кернеса.

Как сообщалось ранее, в Сумской области из-за отказа ученика петь российскую песню на праздничном утреннике, администрация школы решила отменить мероприятие для всех детей, а родителей ребенка подвергли травле.