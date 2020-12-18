Какой год, такая и елка: в одной из школ Конотопа установили праздничную стремянку (фото)

Одна из школ в Сумской области отметилась особым новогодним настроением. Там вместо традиционной елки решили установить праздничную стремянку.

Как сообщают "Сумські дебати", нестандартный подход к празднованию Нового Года продемонстрировали в Конотопской специализированной школе I-III степеней №9.

Что именно хотели сказать этим жестом юные авторы экстраординарной инсталляции, издание не уточняет.

Как сообщалось ранее, в Киеве разгорелся громкий скандал вокруг главной елки страны. Дело в том, что вместо рождественской звезды, ее решили украсить шляпой. Из-за этого авторов раскритиковали не только жители города и пользователи сети, но и Православная церковь Украины.

Впрочем, эпопея длилась недолго и в конечном итоге шляпу с елки все же решили убрать.