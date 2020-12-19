В Чаплинке дотла сгорела главная елка города: горожане подозревают поджог (видео)

Под Херсоном, в селе Чаплинка, неизвестные сожгли елку, установленную в центре поселка накануне новогодних праздников.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Елочка гори" в Чаплинке озорники и дегеративные хулиганы решили испортить людям праздник!! Следствие таких забав на фото!! - пишет Евгений Жукевич.

В сети начали комментировать происшествие, предположив, что могут быть два варианта причин ЧП – поджог и замыкание.

"Шок .... Короткое замыкание или поджег?" – задается риторическим вопросом Алена Березовская.

На видео видно, как масштабно горит новогоднее дерево. Внешне действо напоминает масштабный костер, который жгли во времена инквизиции. Картина со стороны выглядит удручающе. Хотя для снимающих видео, это таким не кажется.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Дубно, на Ровенщине, разгорелся громкий скандал из-за новогоднего дерева, которое установили на центральной городской площади. Дело в том, что ель срубили на кладбище.

Также в Киеве на Софийской площади установили главную новогоднюю елку страны, верхушку которой украсили шляпой. Позже шляпу убрали.