Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Дешевый агитатор": у Путина жестко высказались про украинского министра
"Дешевый агитатор": у Путина жестко высказались про украинского министра
Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста
Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)

"Ее боялись даже чеченцы". Во Львове случилась необычная драка двух женщин (видео)

"Ее боялись даже чеченцы". Во Львове случилась необычная драка двух женщин (видео)
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Во Львове в одном из торговых центров произошла драка с участием двух женщин. 

Видео последствий инцидента обнародованы в Телеграм-канале Blacklist Lviv. 

В подписи к сообщению указано, что девушка избила женщину-ромку за то, что та, предположительно, пыталась ее ограбить. 

В комментариях к посту пользователи разошлись во мнениях относительно происшествия. 

Другие же отреагировали с юмором. 

Как сообщалось ранее, в Киеве дети-ромы средь бела дня ограбили бабушку, а видео происшествия возмутило сеть. 

Напомним, под Киевом банда злоумышленников напала на мужчину и под угрозами физической расправы похитила у него сумку с двумя миллионами гривен, однако уже спустя несколько минут были задержаны полицейскими и бойцами КОРДа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Драка, Ромы, Ограбление.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
02 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
03 Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
04 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
05 Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
&quot;Люди и так наказаны&quot;: концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
"Люди и так наказаны": концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь