"Ее боялись даже чеченцы". Во Львове случилась необычная драка двух женщин (видео)

Во Львове в одном из торговых центров произошла драка с участием двух женщин.
Видео последствий инцидента обнародованы в Телеграм-канале Blacklist Lviv.
В подписи к сообщению указано, что девушка избила женщину-ромку за то, что та, предположительно, пыталась ее ограбить.
В комментариях к посту пользователи разошлись во мнениях относительно происшествия.
Другие же отреагировали с юмором.
Как сообщалось ранее, в Киеве дети-ромы средь бела дня ограбили бабушку, а видео происшествия возмутило сеть.
Напомним, под Киевом банда злоумышленников напала на мужчину и под угрозами физической расправы похитила у него сумку с двумя миллионами гривен, однако уже спустя несколько минут были задержаны полицейскими и бойцами КОРДа.