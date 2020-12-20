"Ее боялись даже чеченцы". Во Львове случилась необычная драка двух женщин (видео)

Во Львове в одном из торговых центров произошла драка с участием двух женщин.

Видео последствий инцидента обнародованы в Телеграм-канале Blacklist Lviv.

В подписи к сообщению указано, что девушка избила женщину-ромку за то, что та, предположительно, пыталась ее ограбить.

В комментариях к посту пользователи разошлись во мнениях относительно происшествия.

Другие же отреагировали с юмором.

Как сообщалось ранее, в Киеве дети-ромы средь бела дня ограбили бабушку, а видео происшествия возмутило сеть.

Напомним, под Киевом банда злоумышленников напала на мужчину и под угрозами физической расправы похитила у него сумку с двумя миллионами гривен, однако уже спустя несколько минут были задержаны полицейскими и бойцами КОРДа.