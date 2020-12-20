Автобус "Днепр - Кривой Рог" загорелся на ходу и выгорел дотла (фото и видео)

На автотрассе М-04 (Днепр - Кривой Рог) в Днепровском районе вспыхнул автобус.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что во время движения по автодороге, произошло возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо водителя, в салоне находилось еще 7 пассажиров. Все они успели самостоятельно покинуть автобус. Пострадавших нет.

"Огнем уничтожено автобус на площади 21 м. кв.", - отмечает ведомство.

Напомним, в Киеве пьяный следователь полиции протаранил припаркованный автомобиль, а затем въехал в расположенный поблизости забор.

А во Львовской области на трассе Киев-Чоп вследствие ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек, среди которых двое детей.