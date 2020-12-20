Под Харьковом авто влетело в дерево: водитель погиб на месте (фото)

В Харькове произошло смертельное ДТП неподалеку от Санатория Роща возле заправки Motto.

Об этом сообщает Телеграм-канал ТРУХА.

"Авто влетело в дерево. В машине была семья из трёх человек: водитель 84 года рождения погиб, жену забрала скорая, а сын лет 16-19 остался на месте", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи уточнили, что парень остался на месте давать показания.

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный полицейский протаранил припаркованный автомобиль, а затем врезался в расположенный неподалеку забор.

Также ранее сообщалось, что в Харькове на Холодногорской улице пьяный Volkswagen Touareg водитель не справился с управлением и на скорости въехал в электрическую опору. В ДТП погибла его 33-летняя жена.