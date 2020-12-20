Машина в хлам, жена погибла: пьяный мужчина устроил жуткую аварию в Харькове (фото и видео)

Вечером в субботу, 19 декабря, в Харькове произошло смертельное ДТП, в котором погибла молодая пассажирка Volkswagen Touareg с водителем в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Водитель иномарки "Volkswagen Touareg" не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. От полученных травм 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте.

У 33-летнего водителя полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. По этой причине его доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Результаты осмотра подтвердили состояние мужчины.

Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, как уточняют в Telegram-канале "ТРУХА Харьков", по словам очевидцев аварии, погибшей оказалась супруга водителя. Тут же публикуют видео с места аварии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове автобус протаранил легковушку, момент ДТП попал на видео.

Также во Львовской области в четверг, 17 декабря произошло лобовое ДТП в результате которого 10 человек пострадали, в том числе два ребенка.