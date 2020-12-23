"Нападает" на капюшоны: в парке в Мелитополе поселилась бестрашная белка (видео)

Известный факт, что белки зачастую боятся людей. Но есть и исключения из правил. В одном из парков Мелитополе Запорожской области обнаружили ручную белку.

Роликом с участием животного поделился посетитель парка.

"Бесстрашная белка в городском парке", - говорит автор ролика.

На видео зверек сначала терзает мех на капюшоне одной "жертвы", затем перепрыгивает на другую. И так несколько раз.

Посетители парка подумали, что животное делает это из-за голода, поэтому были очень удивлены, когда белка отказалась от еды. "Орешки ей не надо", - говорит мужчина.

Завсегдатаи парка отметили, что она просто очень игривая и подобным образом развлекается.