Подготовка к похоронам Кернеса: сеть возмутило участие курсантов в церемонии

В Харькове проходит подготовка к похоронам мэра города Геннадия Кернеса, умершего от коронавируса в немецкой клинике. На фоне этого, в сети начало распространяться видео о том, как проходит репетиция траурного марша с участием курсантов университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Однако для некоторых пользователей сети привлечение курсантов показалось недопустимым. В частности негодование выразил в Фейсбук журналист Евгений Назаренко.

"Командующий ВВС, господин Дроздов, вам нормально? Вы бы такой эскорт каждому погибшему на войне харьковчанину лучше бы давали", - написал он.

Другие пользователи сети тоже выразили свое неодобрение происходящему.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.