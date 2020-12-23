Машина влетела в столб и загорелась: в сеть попало видео ночного ДТП в Одессе

В ночь на 23 декабря в Одессе горел автомобиль. Возгорание случилось вследствие столкновения машины со столбом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса".

"Фонтан 9-10, перед Баштанной, не вошел в поворот, свалил столб и загорелся, водитель жив", - говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что в машине находилась еще пассажир-девушка. Они вместе с водителем успели выбежать из горящего авто.

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Авто полностью сгорело еще до приезда спасателей.

Напомним, в Киеве пьяный в стельку водитель скутера на скорости въехал в металлическое ограждение, а затем несколько раз пытался скрыться с места происшествия.