Как в мавзолей: в сети обсуждают видео огромной очереди на похоронах Кернеса

В среду, 23 декабря, семья, друзья и обычные жители Харькова прощаются с умершим от коронавируса мэром города Геннадием Кернесом.

После службы в Благовещенском соборе тело мера переместили в ХАТОБ, где с ним могу попрощаться все желающие.

Очередь из горожан очень большая. Она начинается уже возле станции метро "Университет".

Попрощаться с бывшим мэром захотело действительно очень большое число людей. Расстояние между театром и станцией метро - 650 метров, а это примерно 8 минут пешком.

В сети сравнили прощание с Геннадием Кернесом с событиями времен СССР - прощания со Сталиным, Брежневым и другими советскими лидерами.

"Как это напоминает нашу историю", "Как в мавзолей", - пишут пользователи Facebook.

Также отмечается, что некоторые люди пришли на похороны без масок и не исключено, что после этого город может ждать новая вспышка COVID-19.