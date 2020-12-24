В этот раз гололед не при чем: масштабная авария полностью перекрыла улицу в Киеве (фото и видео)

В Киеве на Олимпийской произошло масштабное ДТП - столкнулись сразу пять автомобилей.

Об этом сообщает KIEVMAP и Киев Оперативный.

Предварительно, сообщается, что у водителя Audi случился приступ и он, не контролируя свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями.

Сейчас виновник ДТП находится в карете скорой помощи. На месте работает полиция.

В результате полностью перекрыто движение по Короленковской и большая пробка по улицах Жилянская и Антоновича, сообщает Патрульная полиция Киева.

В целом пробки весь Киев стоит в пробках.

Напомним, что в четверг, 24 декабря, в Киевской области, на 88 километре трассы М-05 "Киев - Одесса" перед поворотом на Таращу под Белой Церковью произошло жуткое ДТП со столкновением двух грузовиков.