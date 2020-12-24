Под Полтавой в аварию попали предприниматели, ехавшие на протесты ФОПов в Киев (фото)

В четверг, 24 декабря, на трассе "Харьков – Киев", между селами Ковтунцы и Иванцы, что под Полтавой произошла авария, которую попали ФОПовцы, ехавшие на протесты в Киев.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, водитель Volkswagen T4, который вез предпринимателей, на трассе их подрезала фура.

Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, но Volkswagen столкнулся с грузовиком, после чего транспортное средство развернуло. Водитель фура после столкновения не остановил грузовик, и скрылся с места аварии.

В салоне микроавтобуса находились 5 человек. К счастью, они не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", 15 декабря на Майдане Независимости весь день протестовали предприниматели ФОП, которых заставило разойтись лишь травмирование глаза одной из участниц во время их разгона полицейскими.