Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)

Предприниматели продолжают "налоговый" протест возле здания Верховной Рады Украины даже ночью.

Об этом сообщается на странице паблика "Підприємці України / #SaveФОП" в Фейсбук.

"Мы не сдаемся. То что было сегодня, сломало еще одну веточку с этого веника, который мы пытаемся сломать целый год. Мы вынуждены констатировать, что "зрада" есть "зрада" и то, что нас сегодня, мягко говоря, подвели наши коллеги из депутатского корпуса, мы считаем недопустимым", - сказал мужчина на видео, объяснив, что законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП является "отвлечением внимания".

На кадрах заметно, что на площади перед зданием парламента остаются около 10-20 человек, у большей части из них в руках флаги.

Мужчина говорит, что в течении ночи перед парламентом будет "дежурить" несколько групп людей, а уже в 9 часов утра он анонсировал общий сбор на Майдане.

Также он отметил, что 4 декабря, в пятницу, они соберутся еще раз и призвал людей из регионов присоединиться к акции.

Как сообщалось ранее, под стенами Верховной Рады Украины нескольких тысяч физлиц-предпринимателей организовали митинг.

Затем колонна предпринимателей отправилась на Крещатик и перекрыла центральную улицу столицы.