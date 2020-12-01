Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
"Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом
"Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом
Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
Итоги 1 декабря: отсрочка введения кассовых аппаратов для ФЛП, митинги под Радой и трагедия в Германии
Итоги 1 декабря: отсрочка введения кассовых аппаратов для ФЛП, митинги под Радой и трагедия в Германии

Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)

Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Предприниматели продолжают "налоговый" протест возле здания Верховной Рады Украины даже ночью. 

Об этом сообщается на странице паблика "Підприємці України / #SaveФОП" в Фейсбук. 

"Мы не сдаемся. То что было сегодня, сломало еще одну веточку с этого веника, который мы пытаемся сломать целый год. Мы вынуждены констатировать, что "зрада" есть "зрада" и то, что нас сегодня, мягко говоря, подвели наши коллеги из депутатского корпуса, мы считаем недопустимым", - сказал мужчина на видео, объяснив, что законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП является "отвлечением внимания". 

На кадрах заметно, что на площади перед зданием парламента остаются около 10-20 человек, у большей части из них в руках флаги. 

Мужчина говорит, что в течении ночи перед парламентом будет "дежурить" несколько групп людей, а уже в 9 часов утра он анонсировал общий сбор на Майдане. 

Также он отметил, что 4 декабря, в пятницу, они соберутся еще раз и призвал людей из регионов присоединиться к акции. 

Как сообщалось ранее, под стенами Верховной Рады Украины  нескольких тысяч физлиц-предпринимателей организовали митинг.

Затем колонна предпринимателей отправилась на Крещатик и перекрыла центральную улицу столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, ФЛП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СНБО прояснили сроки и условия введения локдауна в Украине
02 Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
03 Двойник или бессмертный? В сети обсуждают новое появление Путина на публике (фото и видео)
04 Долбодятлы: Потап наехал на украинцев из-за скандала вокруг клипа Дорофеевой
05 Крупнейшая авиакомпания Британии попала в громкий скандал из-за пикантных фото стюардессы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
В Украине взялись за скандальное видео с угрозами венграм Закарпатья
В Украине взялись за скандальное видео с угрозами венграм Закарпатья
Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь