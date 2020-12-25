Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов

25 декабря президент Федерации армейского рукопашного боя Крыма Виктор Футурнюк был задержан по подозрению в убийстве своей жены. Результат теста на полиграфе косвенно подтвердил его вину.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

О пропаже 33-летней Марины Футурнюк ее муж заявил в полицию еще 21 декабря и вовсю помогал с поисками. Тело женщины вскоре нашли на пустыре в районе Монастырского шоссе. После этого следователи решили проверить самого Виктора на полиграфе.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Виктор Футурнюк арестован на два месяца. В убийстве он не сознается.

Стоит отметить, что человек он "военный", положительный во всех смыслах. Известно, что он служил в армии, а сейчас проводит для детей тренировки по рукопашному бою. Сама федерация появилась в городе сравнительно недавно. В 2019 году в Севастополе прошел первый турнир по универсальному бою.

В свою очередь, когда пропала его супруга Марина, мужчина опубликовал пост на своей странице в "ВКонтакте". Сделал он это 21 декабря в 6:32.

Именно поэтому у людей, которые были знакомы с этой семьей, мягко говоря, шок.

Стоит напомнить, что 24 декабря в крымском городе Гаспре рабочие, сделавшие капитальный ремонт для школы, устроили там погром.