Мама не "скинулась" на подарок: учительница выставила ребенка из класса во время празднования дня святого Николая

В Голубовской школе в Днепропетровской области учительница выгнала шестилетнюю девочку из класса, пока для остальных детей проводились мероприятия ко Дню святого Николая.

Об этом сообщает "5 канал".

Празднование дня святого Николая, по утверждению матери девочки, оплачивали с фонда класса.

Она также сообщила, что делала регулярные оплаты с сентября, по ее подсчетам, сданных на тетради, дезинфекторы и даже шторы, денег должно было хватить и на организацию празднования, поэтому она отказалась делать очередную оплату.

"Я сдала все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя", - говорит Евгения Гудемович, мать девочки.

По словам директора учебного заведения, любые фонды в школе запрещены, конфликта в этой ситуации он не увидел.

Устанавливать правых и виновных в этом инциденте будут члены специальной комиссии отдела образование тергромады.

Как сообщалось ранее, по сети разлетелось видео, на котором учитель одной из школ в Сумской области вытаскивает за волосы из класса ученицу.

Позже журналисты установили причину инцидента.