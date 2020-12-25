В Харькове в мусорном баке обнаружили страшную находку

Утром в пятницу, 25 декабря, коммунальщики, занимающиеся вывозом мусора в Харькове, в контейнере для мусора обнаружили тело человека.

Об этом пишет "Depo.Харьков".

Так, около 10 утра, один из работников обнаружил страшную находку после того, как перевернул контейнер с мусором возле дома по улице Чеботарской.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершему по виду 40-45 лет, по предварительным данным, он — бездомный.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти. Также на данный момент устанавливается личность умершего.

Как сообщал "Телеграф", ранее труп мужчины обнаружили рядом с городской больницей в Киеве.

Также похожий случай произошел ночью 3 декабря. Мужчине стало плохо просто посреди улицы. Он умер, не дождавшись помощи медиков.