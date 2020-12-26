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Настроение испорчено: активистка пожаловалась на новогодние махинации известного бренда косметики (фото)

Настроение испорчено: активистка пожаловалась на новогодние махинации известного бренда косметики (фото)
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Некоторые интернет-пользователи иногда сталкиваются с разочарованием, заказывая товары у недобросовестных продавцов.

Так, девушка, решившая купить подарок для близких на Новый год в одном из крупных магазинов известного бренда косметики Brocard в Киеве, пожаловалась на махинацию, купив в магазине духи и сравнив цены онлайн. Пост об обмане появился у активистки Ольги Дзюбы на Facebook.

"Сегодня была проездом в Лавина Молл и зашла в BROCARD Ukraine, думаю, гляну близким что на подарок. Там ажиотаж, много людей, суматоха - кароче только !сегодня! последний день скидки -40% А мне ведь действительно нужен был подарок, повелась на манипуляции продавцов. Купила - пришла домой - в праздничном настроении решила заказать еще духи, только уже онлайн (ехать-то далеко в Лавину). И тут оп, "сюрприз" - духи 30 мл, которые были куплены за 1227 грн по якобы скидке в магазине - на официальном сайте brocard и letu.ua по 961 грн. Фантастика, магия?" - недоумевает покупательница.

Девушка не понимает, почему всего через 3 часа после покупки цены резко подешевели или, возможно, были изначально выставлены за такую стоимость.

"Деньги конечно по их условиям договора мне никто не вернет. Настроение испорчено, пару сотен гривен ушли в никуда", - пишет Ольга.

Пользователи соцсети отметили, что не впервые сталкиваются с подобными проблемами магазина.

Напомним, что во время карантина выходного дня в Украине в сети начали шутить про график работы популярной торговой сети "Эпицентр".

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Все по теме:

Киев, Мошенничество, Магазины, Покупки, BROCARD, Ольга Дзюба.

Автор:

Телеграф
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