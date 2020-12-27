На трассе Киев-Чоп заработают еще несколько камер автофиксации: где именно они расположены

Во Львовской области запустили систему автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"30 декабря на автомобильной дороге М-06 (Киев - Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - пишет он.

Где размещены камеры:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.



По словам Белошицкого, эти локации были выбраны из-за множества зафиксированных нарушений режима скорости, приводящим к дорожно-транспортным происшествиям.

Он отметил, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.

"Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - отмечают в патрульной полиции.

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