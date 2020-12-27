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На трассе Киев-Чоп заработают еще несколько камер автофиксации: где именно они расположены

На трассе Киев-Чоп заработают еще несколько камер автофиксации: где именно они расположены
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Во Львовской области запустили систему автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"30 декабря на автомобильной дороге М-06 (Киев - Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - пишет он.

Где размещены камеры:

  • на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

  • на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

  • на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

По словам Белошицкого, эти локации были выбраны из-за множества зафиксированных нарушений режима скорости, приводящим к дорожно-транспортным происшествиям.

В Украине камеры автофиксации за почти полгода "поймали" более миллиона нарушителей

Он отметил, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.

"Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - отмечают в патрульной полиции.

Ранее "Телеграф" узнал, на сколько обеднели водители после введения фотофиксации нарушений ПДД.

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Все по теме:

Штрафы, ПДД, Киев-Чоп.

Автор:

Телеграф
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