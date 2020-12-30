В трех областях Украины снова ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Днепропетровской, Львовской и Запорожской областях по данным на среду, 30 декабря, зафиксировали значительный рост больных коронавирусом над числом выздоровевших, даже несмотря на тот факт, что в Украине за сутки зафиксировано около 8 тысяч больных COVID-19.

Об этом можно судить из статистики, опубликованной на сайте СНБО.

Так, Львовская, Запорожская и Днепропетровская области показали прирост новых случаев COVID-19 над количеством выздоровевших.

Стоит отметить, что рекорд смертей за последние 10 дней побили Днепропетровская, и Донецкая области.

В частности, 20 декабря, в Днепропетровской области умерли 5 человек, 21 декабря – 0, 22 декабря – 6, 23 декабря – 24, 24 декабря – 21, 25 декабря – 20, 26 декабря – 9, 27 декабря – 1, 28 декабря – 8, 29 декабря – 9, 30 декабря – 31.

А рекорд выздоровевших за 10 дней установили Киевская, Запорожская, Черновицкая, Житомирская и Херсонская области.

Стоит напомнить, что ранее украинский врач Евгений Комаровский рассказал, может ли здоровый человек, общаясь с вирусоносителями, постоянно и мимолетно, получить иммунитет от вируса.