В тумане разбились сразу 8 машин: эксклюзивные фото аварии на Одесской трассе под Киевом

Утром в среду, 30 декабря, у села Вита-Почтовая Киевской области из-за плохой погоды столкнулись сразу восемь автомобилей, вследствие чего пострадало два человека.

Об этом сообщил корреспондент «Телеграфа», находившийся на месте происшествия.

Отмечается, что инцидент случился совсем недалеко от Киева на Одесской трассе в условиях плохой видимости и тумана.

Всего пострадали восемь авто, несколько из которых серьезно разбиты.

Два человека госпитализировали с серьезными повреждениями после аварии.

На месте работают спасатели, медики и правоохранители, движение транспорта усложнено, и водителям настоятельно советуют избегать этого участка дороги "Киев-Одесса".

Как сообщал "Телеграф", накануне в Киеве пьяный водитель разбил семь автомобилей и разыграл сердечный приступ.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"