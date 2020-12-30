В Харькове мужчина сорвал заседание горсовета комичным "расстрелом" (видео)

В среду, 30 декабря в Харькове неизвестный мужчина ворвался на заседание горсовета и "расстрелял" депутатов фальшивыми долларами из игрушечных пистолетов. Вскоре нарушитель был задержан.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков".

Там также поделились видео самого скандального инцидента.

"А говорите без Гены (Геннадия Кернеса - ред.) будет скучно", - так покомментировали данную выходку мужчины в Телеграм-канале.

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и прокомментировали данное происшествие.

Мнения разделились, некоторые поддерживали такой поступок парня другие остались недовольны.

Стоит напомнить, что в этот же день в Киеве, в сквере возле станции метро "Берестейская" неизвестные осквернили памятный знак, установленный в честь бойцов, погибших на Донбассе.