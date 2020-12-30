В Одессе машина влетела в McDonalds и снесла девушку: первые детали и фото ДТП

30 декабря в Одессе на проспекте Шевченко произошло ДТП: автомобиль влетел в Макдональдс, снес металлический столб и сбил девушку. У водителя предположительно была эпилепсия.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х Одесса".

Согласно заявленным данным, в результате ДТП постадала девушка. Ее доставили в больницу без сознания с сильным кровотечением.

По словам очевидцев у водителя имелись признаки эпилепсии в виде пены изо рта.

В Телеграм-канале также поделились кадрами с места инцидента.

Стоит отметить , что в этот же день, 30 декабря, у села Вита-Почтовая Киевской области из-за плохой погоды столкнулись сразу восемь автомобилей, вследствие чего пострадало два человека.

Напомним, что 23 декабря в Одессе горел автомобиль. Возгорание случилось вследствие столкновения машины со столбом.