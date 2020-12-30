На теле не было живого места: попавшего под автобус парня бросили умирать на рынке в Бердичеве

30 декабря в Житомирской области в Бердичеве произошло ЧП: утром на местном рынке нашли 16-летнего Андрея Крамара. Спасти парня не удалось, он умер на руках у медиков.

Об этом сообщили в сюжете "ТСН".

По заявленной информации, парня утром нашли под прилавком и он был еще жив. Люди оперативно вызвали медицинскую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Со слов родных погибшего, тем утром Андрей ехал на велосипеде к матери в деревню. С собой он имел удостоверение инвалида из-за которого в полиции сначала решили, что парень умер своей смертью.

Но родственники в эту версию не поверили, утверждая, что на теле 16-летнего парня было множество ушибов и ссадин и травм.

При этом, просматривая камеры наблюдения была найдена видеозапись на которой видно, как на парня наехал микроавтобус, после чего водитель перенес тело в другое место, на территорию центрального рынка, и оставил его там, - рассказала пресофицерка Бердичевского РО ГУ ЧП в Житомирской области Ирина Кучерук.

Виновника нашли довольно быстро, у него есть своя торговая палатка на том самом рынке. После вручения подозрения мужчину отпустили. За наезд, сокрытие ДТП и оставление ребенка в опасности, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что в этот же день, 30 декабря, в Одессе на проспекте Шевченко произошло ДТП: автомобиль влетел в Макдональдс, снес металлический столб и сбил девушку.