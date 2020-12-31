Страшная авария у McDonalds в Одессе: всплыли видео и данные о новом пострадавшем

В результате ДТП в Одессе на проспекте Шевченко, где Nissan влетел в McDonalds и снес девушку, серьезно пострадал и водитель авто.

Об этом сообщает "Думская".

Удар был достаточно мощным, что машина снесла ограду вокруг кафе и разбросала столы и стулья на площадке.

Пострадал также водитель автомобиля.

Мужчину увезли на скорой и госпитализировали в 11-ю больницу. Пострадавшую девушку увезли в ГКБ №1.

Уточняется, что на момент приезда бригады медиков пострадавшая девушка была без сознания. В больницу ее увезли с сильным кровотечением.

Судя по опубликованным кадрам место аварии действительно выглядит удручающе: везде все разбросано и разрушено.

Как сообщал "Телеграф", ранее утром 25 октября на улице Водопроводной в Одессе образовалась пробки из-за того, что автомобиль патрульной полиции угодил в ДТП.