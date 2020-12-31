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Впервые за 17 лет: под Новый год Киев установил погодный рекорд

Впервые за 17 лет: под Новый год Киев установил погодный рекорд
10:31 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В столице Украины ночь на среду, 30 декабря побила температурный рекорд, который до этого удерживался 17 лет.

Об этом сообщили на метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

По заявленной информации, ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже + 4,5°. Предыдущее рекордное значение +3,0° 2003 года было превышено на 1,5°.

Стоит отметить, что 31 декабря погода также была довольно теплой. Ночью температура поднималась до +8 градусов, а уже днем ожидается до +8 +9 градусов.

При этом, весь день в Киеве будет облачным. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, но он должен закончиться еще в первой половине дня. Больше осадков не ожидается. Об этом сообщили синоптики "Sinoptik".

Напомним, что в первые дни нового 2021 года в Украину прийдет циклон с юго-запада Европы. Поэтому несмотря на плюсовую температуру ожидается дождь и только на западе ночью возможны осадки в виде мокрого снега.

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Киев, Погода, Новый год.

Автор:

Телеграф
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