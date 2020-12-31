В Киеве прогремел взрыв: первые подробности и фото

В четверг, 31 декабря, в Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв авто, после чего Rover 75 загорелся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

В результате пожара в автомобиле оказался поврежден моторный отсек, закопченный салон. Кроме того, в рядом припаркованном автомобиле Opel Movano от пламени повредились пластиковые элементы правой части.

На кадрах виден выгоревший каркас авто. Судя по фото машину уже вряд ли удастся восстановить. На месте работали огнеборцы. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.

Также в Одесской области произошел взрыв автомобиля. Владелец умер по дороге в больницу.