Накануне Нового года киевлянка нашла на пороге квартиры младенца

В среду, 30 декабря вечером, в Оболонском районе города Киева произошло ЧП: местная жительница обнаружила на пороге своей квартиры сверток с младенцем.

Об этом сообщили в Фейсбуке КНП "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Вызванной бригадой специалистов ЭМП быо установлено, что ребенок после операции и ему срочно требуется медицинская помощь.

Таким образом ребенок был госпитализирован и доставлен бригадой ЕМП в "Национальную детскую больницу "Охматдет"".

Стоит напомнить, что ранее, 23 декабря, в Петриковке (Днепропетровская область) произошел несчастный случай, в результате чего погиб ребенок, которому в январе должно было исполниться два года.