Площадь превратили в свинарник: в сети запустили фейк про последствия встречи 2021 года в Харькове

В сети показали, чем якобы закончились новогодние празднования в Харькове.

Ролик выложен в паблике Харьковские Будни, и демонстрирует загаженные после празднования улицы города.

"С Новым Годом", - говорится в подписи к видео.

В комментариях к записи, многие пользователи начали высказывать возмущение от увиденного.

Впрочем, нашлись и те, кто заметил неладное.

Изначально ролик был залит в сеть пользователем Тик-ток @farkhodbeki. По заверению автора, кадры сделаны в Оше - втором по населению городе Кыргызстана.

Впрочем, в Украине новогодняя ночь тоже не завершилась без неприятностей.

Так в Киеве, на Андреевском спуске, драка пьяной компании переросла в поножовщину.

А в Николаеве неосторожное обращение с фейерверком стало причиной пожара в двух квартирах.