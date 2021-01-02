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Площадь превратили в свинарник: в сети запустили фейк про последствия встречи 2021 года в Харькове

Площадь превратили в свинарник: в сети запустили фейк про последствия встречи 2021 года в Харькове
03:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В сети показали, чем якобы закончились новогодние празднования в Харькове. 

Ролик выложен в паблике Харьковские Будни, и демонстрирует загаженные после празднования улицы города. 

"С Новым Годом", - говорится в подписи к видео. 

В комментариях к записи, многие пользователи начали высказывать возмущение от увиденного. 

Впрочем, нашлись и те, кто заметил неладное. 

Изначально ролик был залит в сеть пользователем Тик-ток @farkhodbeki. По заверению автора, кадры сделаны в Оше - втором по населению городе Кыргызстана. 

Впрочем, в Украине новогодняя ночь тоже не завершилась без неприятностей. 

Так в Киеве, на Андреевском спуске, драка пьяной компании переросла в поножовщину

А в Николаеве неосторожное обращение с фейерверком стало причиной пожара в двух квартирах. 

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Все по теме:

Харьков, Кыргызстан, Новый год, Ош.

Автор:

Телеграф
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