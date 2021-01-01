Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят
С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)
Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)

Ушла в политику: стало известно о судьбе домработницы, которая заразила Кернеса коронавирусом

Ушла в политику: стало известно о судьбе домработницы, которая заразила Кернеса коронавирусом
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Домработница, которая с 2014 года помогала городскому главе Харькова Геннадию Кернесу одеваться, ушла в политику.

Как пишет Newsroom со ссылкой на свои источники в партии, в окружении Кернеса считают, что именно от неё городской глава мог подхватить коронавирус. 

Ранее эту же версию поддержал бизнесмен Павел Фукс. 

Впрочем, секретарь городского совета Игорь Терехов высказал мнение, что Кернес мог заразиться во время празднования Дня города (23 августа). 

Людмила С. в течение длительного времени помогала Кернесу с одеждой, а в октябре пошла на местные выборы в составе "Блока Кернеса — Успешный Харьков" и стала депутатом в одном из райсоветов Харькова. 

Как сообщалось ранее, Михаил Добкин в новогоднем поздравлении намекнул на намерение побороться за пост мэра Харькова

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Коронавирус, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
03 Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
04 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
05 Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
С сегодняшнего дня &quot;скорая&quot; должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь