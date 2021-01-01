Ушла в политику: стало известно о судьбе домработницы, которая заразила Кернеса коронавирусом

Домработница, которая с 2014 года помогала городскому главе Харькова Геннадию Кернесу одеваться, ушла в политику.

Как пишет Newsroom со ссылкой на свои источники в партии, в окружении Кернеса считают, что именно от неё городской глава мог подхватить коронавирус.

Ранее эту же версию поддержал бизнесмен Павел Фукс.

Впрочем, секретарь городского совета Игорь Терехов высказал мнение, что Кернес мог заразиться во время празднования Дня города (23 августа).

Людмила С. в течение длительного времени помогала Кернесу с одеждой, а в октябре пошла на местные выборы в составе "Блока Кернеса — Успешный Харьков" и стала депутатом в одном из райсоветов Харькова.

Как сообщалось ранее, Михаил Добкин в новогоднем поздравлении намекнул на намерение побороться за пост мэра Харькова.