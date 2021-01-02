Даже дороги против оккупантов: военный Урал провалился в теплотрассу в Луганске (фото)

В оккупированном Луганске военный грузовик провалился в теплотрассу.
Фото с места происшествия появилось в профиле Луганский Партизан в Фейсбук
"В оккупированном российскими войсками Луганске, уже даже дороги не могут выносить оккупантов. Так на Юбилейном российский Урал с военными провалился в теплотрассу", - сказано в сообщении.
Отметим, что отметка на двери грузовика указывает о принадлежности транспортного средства к т.н. "2 ОМСБР Народной милиции ЛНР", базирующейся на территории бывшего университета внутренних дел.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке намерены демонтировать единственное в городе колесо обозрения.
Напомним, ранее житель оккупированного Донецка откровенно поделился мнением о жизни в "республике" и о том, какого будущего бы хотел.