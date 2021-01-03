Зимой и не пахнет: под Одессой посреди зимы распустились цветы (фото)

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08:21 Сегодня Телеграф фото: Трасса Е-95

В Новый год под Одессой распустились первоцветы.

Об этом сообщает "Трасса Е-95".

Такое необычное чудо запечатлел фотограф Геннадий на побережье Куяльника.

Первоцветы

Отметим, что в местности, где были найдены первоцветы, температура воздуха в пятницу, 1 января, поднималась до 12 градусов тепла.

Первоцветы

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На кадрах можно увидеть солнечную погоду без отсутствия намека на то, что за окном не прель, а январь.

Первоцветы

Солнце светит как весной, а цветы распустились так, будто не за горами лето.

Первоцветы

Отметим, что подснежники являются символом весны. Когда они зацветают, считается, что наступила весна.

Первоцветы

Видовое и сортовое разнообразие подснежников и, правда, очень велико всего под названием галантус известны 500 различных сортов подснежников объединенных в 18 видов.

Как сообщал "Телеграф", в декабре в Украине зацвел сад яблонь, который распустился в Николаеве.

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Все по теме:

Одесская область, Фото, Новый год, Куяльник, первоцветы.

Автор:

Телеграф
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