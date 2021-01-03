Яблоку негде упасть: появилось видео ажиотажа возле главной елки во Львове

Несмотря на пандемию, украинцы продолжают праздновать новогодние праздники, демонстрирую полное пренебрежение правилами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты.

Кадрами гуляний во Львове поделилась журналистка Марьяна Пьецух в Фейсбук.

"Это немного трешово выглядит, тусня у Львовской елки. Есть единственная в маске. И то немножко сфотографировала и за 3 мин убежала. Хорошо, что до восьмого числа, как начнется карантин и спадет ажиотаж, не имела в мыслях тянуть сюда мелкого", - написала она.

Ранее в сети показывали кадры массовых гуляний людей в Киеве, Харькове и Одессе.

Как сообщалось ранее, с 8 января украинцев ждет ужесточение карантина. И хоть оно получило название "локдаун", но на самом деле ограничительные меры будут не такими жесткими, как это было весной 2020 года.