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Яблоку негде упасть: появилось видео ажиотажа возле главной елки во Львове

Яблоку негде упасть: появилось видео ажиотажа возле главной елки во Львове
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Несмотря на пандемию, украинцы продолжают праздновать новогодние праздники, демонстрирую полное пренебрежение правилами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты. 

Кадрами гуляний во Львове поделилась журналистка Марьяна Пьецух в Фейсбук. 

"Это немного трешово выглядит, тусня у Львовской елки. Есть единственная в маске. И то немножко сфотографировала и за 3 мин убежала. Хорошо, что до восьмого числа, как начнется карантин и спадет ажиотаж, не имела в мыслях тянуть сюда мелкого", - написала она. 

Ранее в сети показывали кадры массовых гуляний людей в Киеве, Харькове и Одессе

Как сообщалось ранее, с 8 января украинцев ждет ужесточение карантина. И хоть оно получило название "локдаун", но на самом деле ограничительные меры будут не такими жесткими, как это было весной 2020 года. 

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Все по теме:

Львов, Новый год, Коронавирус, Covid-19, Марьяна Пьецух.

Автор:

Телеграф
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