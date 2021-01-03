В Крыму напали на жену и дочь узника Кремля Приходько: первые подробности

Жену и дочь политзаключенного Олега Приходько избили в оккупированном Крыму.

Об этом написал глава партии "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбук.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал политик.

Олег Приходько до оккупации Крыма возглавлял Сакскую городскую ячейку "Свободы". Был задержан в октябре 2019 года за украинскую символику.

В апреле 2020 года его вывезли в Россию. Его обвинили в "терроризме" и грозят посадить на 11 лет в колонию строгого режима.

Как сообщалось ранее, депутат от ОПЗЖ из Николаева поздравил украинцев с Новым годом, проиллюстрировав поздравление фотографией Путина.