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В Крыму напали на жену и дочь узника Кремля Приходько: первые подробности

В Крыму напали на жену и дочь узника Кремля Приходько: первые подробности
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Жену и дочь политзаключенного Олега Приходько избили в оккупированном Крыму. 

Об этом написал глава партии "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбук. 

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал политик. 

Олег Приходько до оккупации Крыма возглавлял Сакскую городскую ячейку "Свободы". Был задержан в октябре 2019 года за украинскую символику.  

В апреле 2020 года его вывезли в Россию. Его обвинили в "терроризме" и грозят посадить на 11 лет в колонию строгого режима. 

Как сообщалось ранее, депутат от ОПЗЖ из Николаева поздравил украинцев с Новым годом, проиллюстрировав поздравление фотографией Путина. 

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Все по теме:

Крым, Олег Тягнибок, Политзаключенные, Олег Приходько.

Автор:

Телеграф
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