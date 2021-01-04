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В Киеве на пожаре в многоэтажке спасатели нашли тело с ножевыми ранениями: фото и детали ЧП

В Киеве на пожаре в многоэтажке спасатели нашли тело с ножевыми ранениями: фото и детали ЧП
11:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В воскресенье, 3 января, в Деснянском районе Киева во время тушения пожара обнаружили тело человека.

Об этом сообищили в Фейсбуке ГУ ГСЧС в Киеве.

В 20:32 в главное управление ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Маяковского 1В, что в Деснянском районе столицы.

По прибытию на место было установлено очаг возгорания. 

В 20:55 пожар локализовали, а в 21:14 - ликвидировали.

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В то же время, во время осмотра квартиры спасатели обнаружили тело мужчины.

Согласно заявленной информации, на теле погибшего были обнаружены ножевые ранения.

На данный момент причиной гибели и обстоятельствами пожара сейчас занимаются правоохранительные органы.

При этом, во время ликвидации этого пожара пожарные в очередной раз столкнулись с проблемой запаркованного транспортом двора. Так, для установки автолестницы, спасателям пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а полицейским применять эвакуатор.

Стоит напомнить, что ранее в Ивано-Франковской области 16 декабря произошло два пожара. Огонь унес жизни двух пожилых людей.

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Киев, Пожар, Погибшие, ЧП.

Автор:

Телеграф
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